Rocío: A que un padre y una madre siguen siendo familia porque comparten ese vínculo al tener hijos comunes. Nadie duda de que unos hermanos con una relación conflictiva o incluso en la que no se dirigen la palabra siguen siendo familia. Sin embargo, esto no ocurre con las familias con padres separados, incluso aunque mantengan una relación cordial. Se sigue siendo familia sea la relación como sea.

Miguel Ángel : Cuando hacemos referencia a “separación consciente” estamos hablando de que cumpla con dos ejes vertebradores. Por un lado, que las decisiones se tomen después de un proceso de toma de consciencia, no desde la inercia o el piloto automático. Por el otro, en el caso de relaciones con hijos, que se pongan en el centro a los mismos, aunque eso signifique ir contra el criterio propio. En mi caso, por ejemplo, tuve que acceder a una custodia compartida progresiva por el bien de mis hijos, cuestión que no fue agradable para mí, especialmente al principio.

Rocío : El divorcio en este país tiene una historia muy reciente, es sólo legal desde 1981, por lo que no han pasado las generaciones suficientes para cambiar las creencias y las percepciones. No olvidemos que nuestro sistema social está apoyado fuertemente en un modelo familiar único y que cualquier modelo que lo ponga en cuestión es interpretado como una postura “antisistema”. Desde nuestro punto de vista la separación es un paso más en el proceso natural del ciclo vital, entonces nunca puede ser un fracaso. Por lo tanto, se convierte en una oportunidad de aprendizaje si se sabe aprovechar.

Rocío : Una separación consciente no puede llevarse a cabo sin asumir un proceso de crecimiento personal . Nosotros entendemos la separación como una oportunidad de aprendizaje y autoconocimiento. Pero esto no está asegurado, es algo que se elige, pues hay quien pasa por el proceso sin aprovechar dicha oportunidad e incluso anclándose en el rol de víctima.

Pregúntate si no existiera ningún miedo, ninguna creencia limitante ni ningún juicio en torno a lo que quieres hacer, ¿qué harías? Eso es lo que necesitas hacer y si no te atreves, busca ayuda para tener el apoyo necesario. Pon atención a las señales de la vida, pues esta nos susurra. Si no la oímos, entonces nos sube el volumen y nos habla y si seguimos sin oírla, vuelve a subir el volumen y nos grita. Nada es casualidad , observa y escucha más allá de los ojos y los oídos.

Rocío: Es muy importante dejarles espacio para que se expresen tal y como se sienten sin menospreciar sus emociones y tampoco dramatizando la situación. Resulta necesario hacerles ver que no deben cuidarnos, que ya nos cuidamos como personas adultas que somos, para no cargarles con una responsabilidad que nos les corresponde. Es fundamental también hacerles sentir libres para disfrutar cuando están con o sin nosotros, para que no se sientan culpables ni desleales por estar bien, aunque no estemos presentes.