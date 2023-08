Phubbing: el hábito con el móvil que destruye más parejas en verano

Coger el móvil en mitad de una conversación, un gesto que hemos ido normalizando, tiene consecuencias en nuestras relaciones, ya que hay diferentes estudios que han concluido como el phubbing puede crear insatisfacción marital o incluso desconfianza en aquellos que la sufren. No solo eso, sino que llega a ser, en ocasiones, una práctica vengativa, pues quien en víctima de phubbing suele emplear esta misma práctica, generando un comportamiento tóxico en la relación.

Entre las claves para entender este problema está nuestro cerebro, siempre en busca de estímulos y, si la conversación o la situación no le está ofreciendo lo que quiere, busca esas novedades en otro lugar, y qué mejor que nuestro móvil para ello. Los smartphone están llenos de aplicaciones que nos muestra aquello que queremos ver logrando captar nuestra atención y dándonos esos estímulos que el cerebro buscaba. Y este es otro problema, que un aparato ofrezca más entretenimiento que una pareja o acompañante afecta a quien sufre el phubbing.

El verano es una época crítica para este problema. Llegan las vacaciones y parece que, por fin, se va a poder desconectar por completo del teléfono móvil y que ya no va a ser una distracción, no va a haber ninguna llamada de trabajo que te haga estar pendiente del aparato. Sin embargo, la realidad es bien distinta. Tanto que el problema puede no solo ser de pareja, sino de familia si son también tus hijos los que desaparecen de la conversación para quedarse ensimismados en sus pantallas.