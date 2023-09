View this post on Instagram

Para esta psiquiatra, la alta demanda de separaciones después de los meses de verano es fruto de una idealización del tiempo de ocio y de la vida de pareja. Creemos que en vacaciones no solo vamos a desconectar de las actividades diarias, sino que también van a cambiar nuestras relaciones personales. Pensamos que nuestra pareja va a cuidarnos más, va a priorizar la relación y vamos a poder disfrutarla. Pero lo cierto es que las dinámicas no cambian fácilmente: si a lo largo del año, el vínculo de pareja se ha descuidado y no ha habido una relación satisfactoria, es poco probable que en el tiempo de vacaciones las cosas vayan a cambiar.

En ese caso, los expertos aconsejan hacer un plan previo a las vacaciones en el que se contemplen estos objetivos si lo que queremos es mejorar la empatía y la solidaridad entre los miembros de la familia, una variable que pesa mucho en el tiempo de vacaciones. Tener una agenda también implica poder redirigirlo si las cosas no están saliendo bien. Es importante chequear cómo lo estamos haciendo. La consecuencia de un mal verano en pareja es pensar en la separación. ¿Cómo hacer para saber si es una opción adecuada o no? La experta aconseja hacerse estas cuatro preguntas .

La gravedad del caso depende de la toxicidad de la relación o, visto de otra manera, de si es o no sana . Las parejas que gozan de buena salud tienen una relación entre iguales, no hay nadie que imponga por sistema su criterio, se basa en la confianza y en el respeto. Y, por supuesto, destilan amor a través de las palabras, los gestos y los hechos .

Vivir es evolucionar. No somos los mismos que hace 20 años porque las experiencias nos han ido moldeando y cómo nos hemos ido relacionando con ellas nos ha ido convirtiendo en personas diferentes. Las evoluciones dispares se esconden detrás de muchas separaciones. Probablemente, las necesidades que se tienen a los 50 no coinciden con las de los 30 años. El amor, además, cambia con los años. La pasión propia de los primeros momentos suele dar paso al amor incondicional de los compañeros de vida. Pero, a veces, estas fases no coinciden. ¿Lo que tienes es suficiente para ti? ¿Sientes que la persona en la que te has convertido no es compatible con tu pareja? Responder con sinceridad a esas preguntas ayuda a tomar decisiones.