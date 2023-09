Matthew McConaughey y su secreto para tener un matrimonio largo y feliz

“A mi esposa Camila, y mis hijos Levi, Vida y Livingston. El coraje y significado que me dan cada día para salir por la puerta no se puede explicar. Son las cuatro personas de mi vida que quiero que estén orgullosos de mí”, dijo entonces emocionado. Y lo cierto es que el actor lleva una vida tranquila junto a su mujer e hijos en un matrimonio que dura ya más de una década, más sus años de noviazgo desde que comenzaron su relación en 2006.

A grandes rasgos, y eso que este verano no son pocas las parejas de famosos que han decidido acabar con sus relaciones o matrimonios, no se les conoce crisis alguna más allá de enfados típicos de la convivencia, a veces hasta necesarios para mantener la chispa. Ahora ha sido el mismo McConaughey el que ha decidido contar cuál es su secreto para tener un matrimonio feliz, estable y duradero. Lo contaba en una entrevista con Katherine Schwarzenegger, sí, hija de Arnold, a la que confesaba su truco para mantener esa llama siempre encendida durante los últimos 17 años con Camila Alves.

“La conocí cuando estaba deseando tener una familia, pero no quería precipitarme. Tres días después de habernos visto por primera vez tuvimos nuestra primera cita. Era 2006 y en 2012 nos casamos. Desde entonces no me separado de ella más de 9 días”, contó el actor que llegó a postularse como candidato para ser gobernador de Texas en 2022.