Juan del Val y su tatuaje dedicado a Nuria Roca: "No me puedo arrepentir"

El caso de Juan del Val es muy diferente y para hacerse un tatuaje tiene claro que debe estar completamente seguro de que no se arrepentirá. “En mi caso tengo dos tatuajes y tengo la certeza de que no me voy a arrepentir de ellos. Tengo a mis tres hijos. Evidentemente no me puedo arrepentir, y luego tengo a Nuria”, comenzó diciendo mientras enseñaba a cámara el tatuaje que lleva en la parte interior de su brazo.