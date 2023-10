¿Hay que admirar a la pareja para tener una relación feliz como siempre se dice?

"El rol que desempeña la admiración en una pareja es clave y fundamental. Si no hay admiración, no te puedes enamorar de la pareja. Forma parte del proceso del enamoramiento. Alguien impacta en nosotros de manera profunda y surge la admiración, algo que es básico porque nos lleva a la conexión emocional", asegura Lara Ferreiro, psicóloga, terapeuta de pareja y autora de 'Adicta a un gilipollas'. Para esta experta, el amor de pareja no se explica sin esta variable. "El amor tiene cuatro componentes: la parte mental, emocional, física-sexual y social. La admiración planea sobre todos ellos y ayuda a generar vínculos. Cuando te sientes admirado por tu pareja y tú la admiras a ella, es más fácil apoyarse y tener metas en común. Cuando te enamoras, generas oxitocina y es una especie de anestésico, no te peleas tanto y tienes una comunicación más positiva. Cuando admiras a alguien, le respetas, no le puedes tratar mal. La atracción sexual, además, hace que la admiración crezca. Es ese momento en el que nos encanta todo de la otra persona", explica.