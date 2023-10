Primero, romper la creencia de que están para hacernos la vida imposible . Parece que arrastran unas etiquetas negativas y es decir la palabra 'suegra' o 'cuñada' y salir corriendo. Hay que entender que forman parte del sistema de tu pareja, pero también hay que saber colocarse en el que has creado con tu pareja para que no se interpongan. Sí es necesario poner límites , en caso de sentirnos invadidos. Y lo más correcto es poder ser lo más asertivos posibles, y no hacerlo en pleno brote emocional porque seguro que somos desafortunados.

Por supuesto, cuando se saltan ciertos límites físicos y emocionales. Estar en una relación de dependencia o tóxica nos garantiza el fracaso. Y además, cuando no hay amor y hay dolor. Para cada uno la razón será diferente: no le deseo, ya no me complementa en lo que necesito, no compartimos valores, me fijo más en sus defectos que en sus virtudes. Siento que no es la vida que quiero seguir llevando... Si prestamos atención a esas señales, nos irán diciendo que ha llegado el momento de separar los caminos.