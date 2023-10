Cher y sus bromas sobre la diferencia de 40 años con su novio: "Menos mal que conoce a Tina Turner"

Tras un año defendiendo su relación con su novio 40 años menor, Cher ha confesado que existen diferencias sobre sus influencias y referentes

La pareja, que lleva un año de noviazgo, acaban de lanzar su primer trabajo en conjunto: el disco navideño que Cher nunca quiso hacer

Las diferencias de edad en las parejas, a debate: "Es una discriminación de la que no se habla"

La diferencia de edad entre parejas, por muy bien que se lleven, termina notándose. No tiene nada que ver con la apariencia, sino con lo vivido, con las experiencias, con las influencias y con la referencias. Es algo que le pasa a la mismísima Cher, que lo ha contado en una entrevista reciente. A sus 77 años, la cantante y actriz siempre ha defendido su relación con Alexander Edwards de 37, conocido artísticamente como AE, desde que la confirmó hace un año. Sin embargo, ahora admite que hay algunas diferencias entre ambos porque el joven no conoce a algunos artistas o no entiende algunas referencias e influencias. "Menos mal que conoce a Tina Turner", bromeó Cher.

El trabajo que ha avivado la llama

Ambos se conocieron en la semana de la moda de París de 2022, donde la artista intuyó una gran conexión con el producto musical, tanto que logró que un amigo le pasase su número. No obstante, y pese a la corta duración de la relación, ya han tenido algún que otro bache a comienzos de verano, cuando pasaron por su primera crisis. Ahora han trabajado por primera vez en un disco conjunto navideño, ‘Christmas’, proyecto que ha logrado reavivar (o eso parece) la llama de la pareja.

Y eso que la cantante siempre se ha negado a hacer un álbum navideño. “Este debe ser el momento adecuado, porque me lo pidieron desde siempre y desde los días de Sonny y Cher. Es un álbum navideño muy extraño. Nada parece ir bien, pero cuando lo escuchas, funciona”, confiesa Cher a Extra en una entrevista.

Influencias diferentes

Durante este año de relación la artista siempre ha defendido los 40 años que les separan. “Hablamos de música. Podemos hablar de todo. Tiene un gran sentido del humor, tiene el hijo más lindo del mundo y nos lo pasamos muy bien juntos. Es un hombre hermoso”, resalta la artista, que cuando la relación salió a la luz añadió que "el amor no entiende de matemáticas, ve el corazón".

No obstante, también reconoce que tiene algunas diferencias que nota en el día a día por pertenecer generaciones diferentes. “A menudo no tiene ni idea de lo que hablo. Él me mira y me dice que aún no había nacido”, ha reconocido la ganadora del Oscar a mejor actriz.