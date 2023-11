Infidelidad financiera: la otra muerte de la pareja

Engañar a la pareja es la fuente de muchas relaciones infelices y muchas rupturas. Cuando pensamos en engaños, solemos referirnos a la infidelidad sentimental o sexual, pero existe otro tipo de deslealtad que puede acabar arruinando el vínculo: no ser sincero respecto al dinero. Aunque parece que este tipo de comportamientos no se dan en las parejas estables, la realidad es que la infidelidad financiera es transversal y se da en muchos entornos, ya sea en parejas que convivan o no, qué estén casados legalmente o se trate de una unión de hecho. Incluso con separación de bienes y aun cuando hayan decidido manejar el dinero y las cuentas de manera independiente, las mentiras en torno a las finanzas y la gestión del dinero son un error muy común. Estudios como el realizado por el Fondo Nacional para la Educación Financiera en Estados Unidos desvela que el 43 % de los adultos ha cometido algún tipo de engaño financiero con su pareja.