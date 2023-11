Se habla mucho acerca de relaciones tóxicas y cómo nos afectan en nuestra vida de pareja, familia, trabajo y amigos, porque no solo exiten en el ámbito romántico. Sin embargo, hay bases psicológicas y neurobiológicas que es mejor conocer, para entender bien el proceso que te lleva a esas situaciones y cómo terminar con ellas. Pero más importante aún: hay que saber cómo actuar si te ves inmerso en este tipo de relaciones. La coach de desarrollo personal y autora de 'Tu éxito es inevitable', Maïté Issa, apunta que es justamente nuestro cerebro el que hace muy difícil desengancharse de las relaciones tóxicas y explica por qué.

En cualquier relación el cerebro busca constantemente el estímulo de estos los como recompensa. No obstante, en una relación tóxica se alternan las respuestas positivas con las negativas, y por eso entran usualmente en un ciclo de recompensa-punición: los periodos de bienestar emocional se turnan con episodios de abusos. Con la interacción, estos altos y bajos se hacen más frecuentes y más intensos, entonces los períodos de felicidad son más placenteros y los conflictos son más agudos.

El cerebro va a elegir a una relación tóxica que ya conoce , antes de aventurarse y conseguir una nueva que le reporte más estabilidad. Un ejemplo muy común de esto lo encontramos en relaciones laborales, cuando se genera una dependencia emocional hacia un jefe o superior que premia y castiga a un subordinado. Este abuso crece y puede afectar las demás áreas de su vida, pero la persona no deja el trabajo porque prefiere mantenerse en estado de supervivencia en un ambiente conocido y que, al menos, puede predecir.

El cerebro tiende a normalizar lo que ya conoce, lo mismo cuando has presenciado o experimentado una relación de amistad en la que se hieren mutuamente, o en la que uno es abusador y el otro es abusado constantemente. En todas estas situaciones el factor común que puedes encontrar es una autoestima muy baja y un patrón que el cerebro se queda perpetuando, aunque la forma en la que lo repites no sea exactamente igual a la que has aprendido (casi nunca lo es).