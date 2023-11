Yo creo que más bien nos desenamoramos porque no entendemos del todo lo que es y esperamos del amor. En mi libro explico aquello que se siente cuando el amor romántico, que es una forma de amor, termina sin esperarlo ni desearlo. Pensando en ello y en esta pregunta, podríamos decir que normalmente, en toda relación amorosa que termina fruto del desamor, hay dos partes: una que se desenamora y otra que debe respetar su decisión .

Puede que existan también muchas relaciones en las que las dos partes, con el paso del tiempo o porque se han dado cuenta a la vez de que no tiene sentido seguir juntas, decidan desenamorarse y salir de la relación juntos y gradualmente. Pero lo más común es pensar en esas dos partes, la que se ha desenamorado y la que cree seguir enamorada. Pensando en ello, lo que yo entendí y sentí en el proceso de superación del desamo r era que, la mayoría de las veces en que esto ocurre, es porque ambas personas tienen ideas diferentes de la vida, y más concretamente del amor en pareja, o mejor dicho, diferentes expectativas sobre lo que esta pareja o esta relación puede (o debe) aportarles.

Como bien preguntas, considero que es la idea del amor que cada uno tiene y desea, la que crea ese amor idílico, y es por esa ilusión “muchas veces equivocada en la mente de cada persona”, por la que se sufre de manera exagerada. Seguramente la persona que se desenamora ha entendido que esa persona o esa relación no es lo que desea para su vida y futuro. Es probable que crea que esa persona deba aportarle más o diferente, y por ello tras su propio proceso decide terminar, o puede que se haya dado cuenta de que no es la persona con quien desea pasar el resto de su vida.

La otra persona, esa a la que han dejado, puede ser la persona más fantástica del mundo para el otro, pero no entra en el encuadre de esa persona (la desenamorada). Seguramente su presente, pasado o ideas de futuro son muy distintos y aquí está el problema. No en la persona en sí sino en las expectativas que nos creamos o el peso que ponemos en una relación.

Cada persona es un mundo, y es por ello que en lugar de considerar que una parte ha creído que la otra no merece la pena, o la otra considera que pudo hacerlo mejor. Es más justo pensar que no solo es imposible intentar hacerse perfecto a los ojos de la otra persona, sino que es uno de los mayores errores en las relaciones amorosas.

Como cada uno somos únicos, más justo e inteligente que esperar determinadas cosas de la otra persona, sería pensar en esa persona como alguien que te complemente y acompañe en este camino que es la vida. Alguien por supuesto con ciertas cualidades que entendamos son buenas para conseguir el fin deseado por todos , ser más felices. Por eso creo que más que pensar en exigir deberíamos pensar en disfrutar, y más que pedir deberíamos ayudar. Ese debería ser el objetivo de una relación de pareja sana, no rellenar los huecos o nuestras necesidades.

Muy buena parte del dolor que se siente tras la ruptura, depende de estos motivos o esa idea equivocada del amor que podemos tener. Ponemos muchas esperanzas en la otra persona e incluso consideramos que buena parte de nuestra felicidad dependerá de esa relación, cuando todo debería empezar en uno mismo y más tarde de la fuerza del conjunto . En mi libro intento ayudar a las personas a darse cuenta de todo ello, a quitarse una venda que no queremos quitarnos, para conseguir dejar de vivir engañados , ya que, la mayoría de las veces, ese amor que tanto duele tiene más de necesidades personales , que de verdadero amor.

En la vida todo cambia, pero la manera en que lo hace no depende tanto del tiempo como de la persona. Si alguien evoluciona el amor podrá evolucionar también a mejor, pero si alguien involuciona el amor puede derivar en la peor pesadilla. Creo que hay muchos amores de infancia que son más sanos que los de muchos adultos… Y lo creo porque de niños o jóvenes somos más sinceros con otros y con nosotros mismos, nos movemos más por amor y menos por miedo.

De pequeños somos más idealistas, confiamos más en las personas y en el mundo, e incluso creemos en la magia en muchas de sus formas. Aunque queda mucho por entender cómo deseamos sea nuestro mundo, los amores suelen ser amores positivos porque hay menos miedo y desconfianza… Miedo a perder, miedo a quedarse solo, miedo a no tener descendencia , miedo al qué dirán…todo eso cuando somos jóvenes nos importa demasiado poco, por eso creo que hay más amores sinceros de jóvenes que de adultos… De adultos casi todos buscamos algo en la vida, y quien diga lo contrario creo que se engaña, incluso la persona más zen y sabia del mundo estará persiguiendo virtudes y sabiduría, así que todos buscamos y trabajamos por conseguir algo. Es por eso que muchas personas intoxican el amor al mezclarlo con sus necesidades más primarias , muchas veces sin ser totalmente sinceros a la otra persona, tanto por desconocimiento como por egoísmo y miedo, y creo que es este el principal motivo de tantos divorcios, problemas y rupturas amorosas.

Mucha gente convive y vive una relación de pareja movida por el miedo, y aunque lo sepan, prefieren seguir así a cambiar su situación. Creo que mucho de este problema nace de lo más fundamental, la manera en que entendemos el amor. Conviviendo con el desamor un día me tocó hacerme esta pregunta y lo que descubrí cambió por completo mi manera de entender el amor. Y es que el amor es una de las emociones más importantes para el ser humano, una emoción con uno de los objetivos más importantes para el ser humano, ser felices. He dicho uno de los más importantes ya que, seguramente el más importante objetivo es sobrevivir, antes incluso que ser felices, es por eso que la emoción que más nos ayuda en esta supervivencia como especie sea el miedo, que sirve para prepararnos ante todo aquello que pueda amenazar nuestra seguridad e integridad.

Amar a alguien debería consistir en disfrutar más y mejor con esa persona, no en apostar por alguien esperando conseguir con ello una vida más cómoda o alejar la soledad. Si amamos así yo creo que el amor podrá evoluciona r y ayudarnos constantemente a mejorar como personas y disfrutar más de la vida, en lugar de tener a un compañero o compañera a nuestro lado por miedo a estar solos o desatendidos…

Creo que es fundamental, ya que si una persona no se tiene en buena estima a sí misma, seguramente es porque no se conoce del todo, y siendo así, difícilmente confíe y estime a otra persona.

Alguien con baja autoestima tendrá miedo a la vida, y cuando una relación se alimenta del miedo y no del amor, difícilmente traiga muchas cosas buenas a la vida… Añadiría que para tener autoestima es fundamental conocerse y ser sinceros con uno mismo. En mi libro hablo de ello y explico cuál fue para mí la principal manera de fortalecer esta autoestima, obtener más amor de la vida.

Disfrutando más y mejor de la vida te acercas más a esa persona que desearías ser. Haciéndolo conoces mejor cuáles son las cosas que deseas y que otras no. Amando a la vida te amas más a ti mismo y aprendes a relativizar todo aquello que no es realmente importante.

Haciéndolo puedes sentirte tan completo que no sientas indispensable disfrutar del amor de pareja, y de esta manera si un día encuentras a alguien sabrás si ha llegado el momento y la persona. Si te quieres más y mejor, harás lo mismo con la vida , y esta te traerá los mejores regalos y personas para disfrutarla. No buscarás dirigido por el miedo sino que disfrutarás hasta que lo que tenga que llegar haya llegado.

Es fundamental pasar tiempo con uno mismo y entender que, también solos nos sentimos llenos. Si reconocemos esto cuando busquemos un amor de pareja buscaremos a alguien que nos complemente, no a alguien que rellene esos huecos o necesidades que no confíamos en rellenar.

Creo que hay varios motivos, algunos muy complicados de gestionar, como ese torrente de hormonas que fluye por nuestro cuerpo intentando indicarnos a cada instante , que esa persona es maravillosa y no debemos dejarla escapar. En todo esto influye muchísimo la realidad de cada uno, las creencias, vivencias, temores, y como bien indicabas la autoestima y autoconocimiento…

Cuanto más sepamos sobre quiénes somos y qué deseamos realmente, más fácil nos será regular esta alteración emocional para ser sinceros con nosotros mismos y reconocer cuando es sincero y bueno mantenernos enamorados, y cuando ese amor que creemos sentir es fruto en gran medida de rellenar muchos de nuestros huecos o temores, de responder a preguntas o necesidades sociales como tener descendencia o no vivir en soledad con determinados años, etc... Cuanto más sinceros y sabios seamos en estos términos, antes reconoceremos cuando ese amor merece la pena y cuando no, y más fácil nos será dejar de engañarnos y lamentar problemas futuros como este del desamor que hace desgraciadas a tantas personas.