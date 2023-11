"Muchísimo. Hay un estudio publicado en Journal of Politics que analiza a 5.000 matrimonios. Comprobaron que el 95% de las parejas que no tienen ideologías políticas parecidas van a acabar separadas. Suele darse entre ideologías casi incompatibles. Aplicado a nuestro país, sería alguien de Vox y alguien de Podemos. En estos casos, va a haber muchísima química sexual porque son relaciones con morbo, con gusto por lo prohibido, pero eso dura seis meses, a lo sumo, la fase del enamoramiento. A largo plazo, no funcionan. Es cierto que no siempre es motivo de divorcio. Cuando lo hay, suele haber también una infidelidad", señala la experta.

Tenemos la percepción de que los polos opuestos se atraen, algo que desmiente la psicóloga: "Los polos opuestos no se atraen. Son los complementarios quienes se atraen, con valores similares. Los opuestos son incompatibles . De hecho, muchos estudios revelan que solemos relacionarnos entre iguales. Hay una especie de monogamia cultural respecto a la política y la religión y buscamos lo más parecido a nosotros. Algunas personas dicen que les encanta lo contrario a ellas o que eliminan la ideología de su pareja , pero eso, como decíamos, no suele durar y trae muchos problemas y discusiones".

En un contexto tan polarizado como el actual, concer si nuestra posible pareja es de derechas o de izquierdas puede ser útil para seguir avanzando o no en la relación. "Un estudio realizado en Estados Unidos revela que el 51% de las personas cree que ahora es más importante que nunca conocer las ideas políticas de su posible pareja. De ellos, tres de cada 10 descartarían a otra persona por no tener una opinión política parecida", señala la experta.

Cuando las recomendaciones no funcionan y ante ciertas señales, quizá la separación es la única salida. "Si, además de las diferencias políticas, no tienes sentimientos hacia esa persona, te has apagado por dentro, te sientes triste e insatisfecho, percibes comportamientos tóxicos y ves que no hay compromiso, la recomendación sería hacer terapia de pareja. Y si no funcionara, el divorcio", concluye la psicóloga.