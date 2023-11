La estadística oficial ofrece otros datos significativos en relación con el sexo, la nacionalidad o la edad . La principal novedad es el aumento de los matrimonios entre las personas de 50 y más años . Los registros son elocuentes: en 2022 se produjeron 2.765 bodas con contrayentes de 50 años; hace 10 años, en 2012, fueron la mitad: 1.299 enlaces . Si nos vamos a 2002, 20 años atrás, la cifra es de 628, cuatro veces menos que en 2022. El auge de bodas boomers contrastan en un escenario donde cada vez se producen menos bodas, cada vez más hijos nacen entre parejas no casadas y las uniones religiosas caen en picado.

Hasta hace unos años, el matrimonio suponía el principio de la edad adulta . Implicaba la emancipación de la casa familiar y la culminación de una historia de amor o, al menos, la culminación del objetivo de salir de casa con ese novio o novia que quizá no nos arrobaba, pero permitía lograr la ansiada independencia. Lo que se dice una pareja instrumental en toda regla.

Puede parecer una razón menor, pero no lo es en absoluto. Algunas parejas han dejado de ver la gracia en f ormalizar su unión con más pena que gloria . Hasta hace unos años, casarse sin grandes celebraciones era hasta 'cool' . En los años de la post-pandemia, continua crispación y un escenario económico incierto, ¿por qué no conjurar los malos augurios con una fiesta? Incluso con un fiestón.

Fue el caso de María José Antón (53): "Al principio, íbamos a hacer algo sencillo: pasar por el registro y una comida con la familia cercana. Pero, de pronto, nos dio bajón . Nos casábamos, teníamos que pasarlo bien con nuestra gente. Ya nos vemos en cosas menos agradables, porque a partir de una edad se empieza a ir de entierros como antes íbamos de bodas, así que había hacerlo bien, el completo: boda civil bonita -se casó en una pintoresca casona de la sierra madrileña-, f iesta y viaje de novios ". Para esta novia añosa, su boda en modo fiesta fue también una manera de reinvindicar la alegría de los ritos . "Los que no somos creyentes mostramos demasiado pudor cuando compartimos los acontecimientos importantes de nuestra vida. Es como si nos diera vergüenza celebrar. No quería una boda triste y de trámite", señala.

Un cáncer de mama inesperado cambió el marco mental de Nieves Zamora (50). Siempre se había mostrado contraria a casarse con Alfonso (54), su pareja desde los años de universidad. Con dos casas y una situación económica saneada, no lo habían hecho, pese a que en la familia era conocido el deseo del galante novio. Pero Nieves, simplemente, "no quería dejar de ser soltera". No veía razón alguna para casarse hasta que la enfermedad llamó a su puerta.