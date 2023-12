No tener que pedir nunca perdón implica que una persona que ama lo hace de manera tan perfecta que nunca hace daño a la otra parte. Pero, en realidad, una relación sin fallos es utópica porque la propia dinámica de los seres humanos es aprender, muchas veces a partir de errores. El error, a su vez, implica asumirlo y compensar al ser dañado. Pedir perdón juega un papel muy relevante en esa compensación; paradójicamente, a muchas personas les cuesta pedir perdón y perdonar porque lo consideran una muestra de debilidad, pero nada más lejos de la realidad. Solicitar la benevolencia de los que nos rodean significa aceptar que no somos perfectos, que vamos a hacer daño, la mayoría de las veces no de manera intencionada, y que podemos y debemos superar esa circunstancia. ¿Cómo no vamos a fallar cuando la vida es un cambio constante, un cambio para el que no siempre estamos preparados?