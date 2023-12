Los secretos de la infidelidad española contado por un detective privado: "Las mejores huellas están en el móvil"

Cuenta que llegó a él de forma casual. “Estudiaba Derecho y trabajaba de mensajero para pagarme los estudios. Recogía documentación de algún abogado para presentarla en algún juzgado, gestoría o cliente. Uno de estos abogados me fichó como administrativo ocasional, por lo que leía los documentos de demandas de parejas, empresas y trabajadores". Así fue como empezó a interesarse por la investigación, la suposición y todo lo relacionado con ese mundo. Descubrió además que no quería ser abogado. "No me veía encerrado en una oficina trabajando más de ocho horas diarias sin ver la luz del sol y pidiendo permiso hasta para tomar un café o un día de descanso".