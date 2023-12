Encontrar una pareja estable y crear una relación sana y duradera no es fácil. Y para encontrarla y mantenerla es necesario cuidarla y dedicarle tiempo, algo que en la vorágine del día a día, para muchos es algo complicado. Es difícil que una relación funcione, pues hay muchas cosas que influyen en ella, lo importante y complicado es afrontarlo y superarlo conjuntamente.

La clave está, aunque parezca mentira, en la primera pelea de la pareja , es la prueba de fuego para saber si la relación llegará a buen puerto. No importa la razón del conflicto o quien tenga razón, lo importante es ver como la pareja se comporta ante las adversidades. Una de las causas que conduce a más rupturas es la mala comunicación, no solo durante una discusión, sino en todos sus ámbitos.

El tono de voz, la forma en la que hablamos tiene un carácter fundamental, junto a las interrupciones y los efectos que tienen las palabras en los sentimientos y estados de ánimo. El hecho de no tener una misma opinión sobre algo no es algo malo, todo lo contrario, puede llegar a enriquecer una relación, pues ayuda a crecer a la persona de manera individual y como pareja. La forma de gestionarlo también puede ser motivo de separación de una pareja si se reacciona a la defensiva, si se huye del conflicto o si no se da el brazo a torcer.