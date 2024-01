Desde que las redes sociales se popularizaron hasta el punto de que las tenemos todas a golpe de clic en nuestro móvil, nuestra privacidad ha ido disminuyendo progresivamente. Y si la nuestra lo ha hecho, qué esperar de la de los famosos. Muchas veces, antes de una pareja de celebrities anuncie su separación ya no coge a nadie por sorpresa ante días, incluso meses, de rumores. Por eso llama la atención cuando Meryl Streep anuncia que lleva divorciada de Don Gummer desde 2017 o que Aitana Sánchez-Gijón desvele en una entrevista que lleva tres años separada .

Acostumbrado a separaciones mediáticas, que ocupan horas de televisión y portadas de revistas, la tendencia ahora es la del divorcio silencioso , parejas rotas de las que el resto de los mortales nos enteramos tiempo, incluso años, después. Sorpresas tan impactantes como enterarte de que Will Smith y Jada Pinkett llevan siete años separados fingiendo de cara a la galería. Sí, durante la gala de los Oscar del famoso bofetón ya hacía tiempo que no estaban juntos. También Hugh Jackman y Deborra-Lee Furness anunciaron su divorcio tras 27 años juntos para evitar habladurías y, desde entonces, llevan los trámites en la más estricta intimidad.

Llevar en secreto una separación no es algo que solo hagan las grandes estrellas, también es la preferencia de muchas personas anónimas, como tú, que prefieren llevar su separación en la más estricta intimidad para evitar habladurías y opiniones que no les van a aportar absolutamente nada durante el proceso, a veces hasta los familiares y amigos más cercanos forman parte de ese desconocimiento.

A veces las explicaciones, las preguntas y los comentarios sobre una separación hacen más complicado sobrellevar el bache, por eso no son pocas las ya exparejas que prefieren llevarlo en silencio para hacerlo público ante quieren ellos consideren cuando sientan que es el momento.

Aunque casi han terminado, las Navidades pueden ser fechas complicadas para una pareja que acaba de tomar caminos separados. En unas fechas repletas de eventos sociales, las preguntas son prácticamente inevitables y, quizá, no se está preparado, o simplemente no apetece, tener que dar explicaciones. Por eso muchos no lo cuentan e incluso mantienen las apariencias durante las cenas, porque así evitan el tema y, más adelante, cuando se ven preparados, lo exteriorizarán.