Una relación amorosa comienza por las coincidencias en cómo se percibe la vida, por las ganas de compartir o tener un plan común , pero con el paso del tiempo uno puede plantearse qué quiere y lo que antes unía transformarse en una losa difícil de soportar. Los años de convivencia , ciertos comportamientos , la falta de comunicación y no ceder , suponen para los especialistas, trabas para que la relación fluya a la par y en calma.

Si puede solucionarse o no, depende exclusivamente del dúo, lo que sí conocemos es que en 2022 se registraron 81.302 divorcios en nuestro país, según el Instituto Nacional de Estadística . El enlace de estos matrimonios se había mantenido de media 16,5 años, Asimismo, el 32,4 % de los divorcios tuvieron lugar tras 20 años de unión o más.

En cuanto a las causas que traen dificultades en la relación de pareja y pueden representar el remate de la relación, un artículo de Best Life señala que las más habituales son: los problemas de comunicación, el reparto no equitativo de las tareas domésticas , que los miembros de la pareja tengan metas diferentes , la desconexión emocional o las críticas a la pareja.

Pedro y Remedios llevan 30 años casados y están pasando un momento complicado en la pareja ya que sus ideas de futuro ya no concuerdan . “Nuestro pensamiento siempre era el de alquilar el piso en el que residimos cuando nos jubilásemos e irnos a la casa del pueblo. Pero ahora Pedro no quiere, creo que le han asesorado otras personas, nuevos amigos con los que ha empezado a quedar hace un par de años, y se plantea vender la casa”, explica la mujer de 58 años.

Como relata, siente a su marido menos receptivo a la hora de conversar, más distante y molesto cuando ella le pregunta los motivos de ese cambio de idea. “Frecuentemente hablábamos de ocuparnos en tareas de campo y tener nuestro propio jardín, pero parece que toda esta situación nos está pasando factura . Me siento frustrada y engañada ”.

Charo, de 55 años, habla de su marido Ernesto con una sonrisa en la cara. Sin embargo, reacciona airada cuando se le pregunta si hace las tareas del hogar. “¿Tú qué crees? Siempre le dio igual y había que pedirle que me ayudase y con los años ha ido a menos y yo me he vuelto más maniática en muchas cosas”, expone.