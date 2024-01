En una entrevista con El País Ana Belén, que presentará la próxima gala de los Goya junto a Los Javis, expresó que en su relación con Víctor Manuel ha tenido “la sensación de que he tenido suerte. Lo raro es estar juntos. Ni Víctor entró en mi vida siendo el primero, ni yo en la suya. Pero siempre hubo una idea de provisionalidad. No dar las cosas por hecho es bueno siempre, y en una relación, más”.

La misma palabra utilizaba hace un año Víctor Manuel en una entrevista con Uppers al referirse a que “el éxito de la relación con Ana, esta larga relación, se basa en que es provisional, si no ya estaríamos cada uno por su lado. Lo que no es eterno lo cuidas, te esmeras más, te preocupas, estás más atento a todo, a no meter la pata, a no ser egoísta, a no ser un cabroncete con la otra parte”.