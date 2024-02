Cuando tienes pareja puede sentir cierta calma y seguridad al compartir con otra persona mismos o parecidos pensamientos sobre cómo afrontar la vida y planear un proyecto común , ayudarse y amarse. No obstante, en una pareja todo puede torcerse, caer en la monotonía y no ir lo bien que uno esperaba o desearía.

Rubén, de 48 años, lleva casi 20 años en una relación de pareja de la cual tiene hijo. Asegura que él siente que todo se ha vuelto muy rutinario . “Mi mujer, por el contrario, es muy conformista y se encuentra a gusto en el día a día sin aspirar a más", explica antes de compartir cómo la relación ha ido a más: "Desde hace un tiempo me he confesado con la mejor amiga de mi mujer. Solemos quedar los tres y la pareja de esta, pero desde el año pasado, en ocasiones, quedo sólo yo con ella para hablar de lo que pienso respecto a mi relación sentimental", relata este comercial.

Rubén se plantea que es amor lo que siente, pero no se atreve a contarle mucho todavía, pese a que percibe prácticamente lo mismo por su parte. Afirma que él se da cuenta de que ella quiere ser leal con su amiga y teme dar el paso: "Creo que nos encontramos estancados en un punto por no hacer daño a mi mujer" .

El caso de César, de 54 años, va un poco más allá. También tiene muchos años de matrimonio a sus espaldas y pese a no sentirse querido por su mujer no se ha atrevido a separarse -como sostiene- “quizás por comodidad o por la familia ”. “Un día decidí apuntarme al gimnasio para estar más tiempo fuera de casa y descargar mi ansiedad . Allí coincidí con la mejor amiga de mi mujer, quien estaba en trámites de divorcio de su segundo marido".

Entre entreno y entreno conversaban o se tomaban un refresco en la cafetería y cada vez tenían más confianza el uno con la otra. “No necesité mucho tiempo para darme cuenta de lo que empezaba a sentir, de lo que ella me despertaba y llevaba tiempo muerto”. Como narra, sentía deseo y ganas de estar íntimamente con ella, pero también de compartir momentos de todo tipo: “Un día le dije a mi mujer que me iba de cena con unos amigos y me fui con ella. Nos fuimos a su casa y todo fluyó. Tras esa noche, no podía quitármela de la cabeza y deseaba dejar a mi mujer, pero luego pensaba en todo lo que supondría para ella".