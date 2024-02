La infidelidad existe desde que el mundo es mundo. Hay quien dice, como la plataforma de citas Ashley Madison, que vivimos una auténtica explosión de relaciones infieles después de la pandemia y que uno de cada tres españoles ha sido, es o será infiel. La proporción parece excesiva, pero todo depende de qué se considere o no infidelidad y que esté acordado dentro de la pareja. En el supuesto, claro está, de que haya un acuerdo previo .

"Los españoles evitamos el conflicto , así que se suele hablar de infidelidad cuando nos ponen los cuernos", señala la psicóloga y terapeuta de pareja Lara Ferreiro. Para la experta, el tema de la infidelidad no se habla por miedo a invocarla. "Lo que se piensa es que si sacamos el tema de la infidelidad, nuestra pareja se va a obsesionar . Aquí nadie habla hasta que no le pillan. Normalmente, se le pilla por el móvil porque se van al baño con el teléfono y tarda mucho, porque siempre tiene cuidado en ponerlo boca abajo, cambia contraseñas o está todo el día pendiente de él", asegura esta experta.

Para la autora de 'Adicta a un gilipollas', las c ausas de la infidelidad son complejas , pero pueden resumirse en dos: "Muchas infidelidades vienen porque hay una falta de sexo , sobre todo en el hombre, y una falta de enamoramiento en la mujer. Es muy importante tener claras cuáles son nuestras necesidades sexuales ", señala Ferreiro. Cuando es evidente que ha habido una infidelidad, ¿qué se puede hacer? Para la psicóloga, conocer las causas es el primer paso para plantear soluciones. "Es fundamental saber el por qué, si es, por ejemplo, porque había falta de sexo y es un tema de atracción sexual o es porque se ha enamorado de otra persona. Esto es fundamental. Si es por falta de sexo hay personas que, a raíz de esa aventura, viene muchísimo a terapia (es de las consultas más demandadas) y de ahí se puede salir con un acuerdo concreto; por ejemplo, agendar un tiempo de sexo semanal , algo recomendado para una buena salud sexual. Se puede acordar eso que yo llamo horas rojas : salir a cenar, darse luego un masaje en casa, incluir algún juego sexual, algunas parejas ven juntas porno o leen literatura erótica... Todo eso lleva a erotizar. De hecho, muchas parejas en esta fase mejoran mucho su vida sexual", explica Ferreiro.

En muchos otros casos, se acuerda abrir la relación . "Para mantener una relación abierta es importante que a ambos les apetezca tener ese tipo de vínculo. Ambos deben estar convencidos porque lo que suele pasar es que un miembro de la pareja manipula al otro . A veces, se abre la relación por miedo a que te vuelvan a ser infiel, pero se sufre muchísimo . En otras ocasiones, es una excusa para poner impunemente los cuernos y, como remate, terminar dejando la pareja", advierte la experta, para quien si siempre es necesario llegar a acuerdos en temas amorosos, lo es mucho más si se abre la relación. "Es básico acordar, por ejemplo, si se puede repetir con la misma pareja , si hay que usar preservativo, si no se puede acudir al domicilio conyugal, por ejemplo", afirma la experta.

El segundo tipo de infidelidad es también peligrosa. "La infidelidad emocional es aquella en la que no hay sexo , pero estás ligado emocionalmente a esa persona, de tal manera que te puedes estar enamorando ", asegura la psicóloga. Por último, está la infidelidad sexual , la más clásica. "En todo caso, es fundamental definir qué consiste ser infiel para cada pareja. Reducirla a lo sexual no es realista", insiste la experta.

Para Ferreiro estos acuerdos de pareja no son papel mojado. "Funcionan, siempre y cuando se revisen. Funcionan en el sentido de que ya nadie se puede excusar en 'no lo sabía'. Pero el que quiere ser infiel, lo va a ser. Estamos en cotas máximas de infidelidad porque el sistema actual de monogamia para algunas personas no es suficiente, consideran que el ser humano es polígamo por naturaleza y que el enamoramiento dura un par de años y que luego hay que abrir la relación", afirma.