En una charla en ‘La Roca’ sobre los problemas que pueden desarrollarse en una pareja por trabajar juntos, Juan del Val ha querido dar su opinión, especialmente centrándose en que es importante que no existan celos. “Cuando las cosas no funcionan es por las dificultades de que la relación sea de iguales realmente. Hay veces que la gente no asume que la relación es de iguales, porque a lo mejor él o ella es la jefa, y empiezan los celos”, ha comenzado a exponer del Val, que lleva años trabajando junto a Roca.