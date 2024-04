Dejar al amante cuando él no quiere: "Hay que trazar un plan de ruptura"

En 'Atracción fatal', Glenn Close intenta matar a Michael Douglas como si fuera una criatura de una película de terror. En 'Infiel', Diane Lane se arroja a los brazos de Olivier Martínez sin sospechar lo que se le viene encima. En un caso y en otro, los que mantienen una relación doble intentan dejar a su amante con resultados poco edificantes. Abandonar una relación infiel no es fácil para ninguna de las partes. La psicóloga Lara Ferreiro , autora del superventas 'Adicta a un gilipollas', un exhaustivo manual sobre relaciones tóxicas , dibuja el mapa de una relación de amantes cuando llega a su fase terminal.

La experta asegura que el fin de ese tipo de relaciones depende de si hay o no enamoramiento . "Muy poca gente corta con el amante. Cuando uno está muy enamorado, es muy difícil. Pensemos en el caso de Carlos de Inglaterra. Ahí quien manejaba los tiempos era Camila y ha terminado siendo la reina consorte. Este tipo de relaciones son 'boomerang' de ida y vuelta, aunque, por las circunstancias que sea, se tenga que volver al redil" .

¿Por qué se decide que hay que dejar al amante? "Hay muchísimas razones. El amante genera una serie de sensaciones que no genera la pareja: sexo, risa, buenos momentos ... Pero ese ciclo dura unos seis meses ", asegura Ferreiro.

La diferencia de compromiso entre las partes suele poner a la relación en el disparadero. "Normalmente, un miembro de la pareja está casado y el otro, no. El soltero empieza a ponerse exigente o esgrime chantajes o amenazas : "Voy a llamar a tu mujer y se lo voy a contar todo", por ejemplo", explica esta terapeuta de pareja.

Paradójicamente, el arrepentimiento no forma parte de la ecuación que lleva a querer la ruptura. "Lo normal es que no haya ni remordimiento ni sentimento de culpa, sino una simple reacción a las amenazas por parte del amante. O bien, sencillamente, se ha aburrido de esa persona. El remordimiento puede existir, pero no es la causa principal", asevera la experta, quien establece otras razones para querer dejar la relación: