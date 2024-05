Cher se sincera sobre por qué sale con hombres más jóvenes: "Los de mi edad ya están muertos"

Cher es indiscutiblemente una de las grandes divas musicales de la historia que, a sus casi 78 años que cumplirá dentro de unos días, hace lo que le da la gana y ha llegado a un punto en el que la artista ha empezado a hablar sin tapujos sobre su vida privada y no teme al que dirán, especialmente en lo referente a sus relaciones sentimentales , que en los últimos años han sido con hombres más jóvenes. ¿Por qué? La misma Cher ha sido la que ha dado explicaciones sobre ello.

La cantante fue entrevistada hace poco en el programa de Jennifer Hudson, donde hizo algunas revelaciones, entre ellas que rechazó al mismísimo Elvis Presley. La intérprete reconoció que siendo joven tuvo la oportunidad de salir con él, pero que lo rechazó porque no le gustaba de quién se rodeaba.

“Fue porque estaba nerviosa y sabía de la gente que lo rodeaba y no es que fueran malas personas, es solo que estaba algo nerviosa por su reputación”, señaló Cher sobre aquellos tiempos para después hablar de su presente.

Cher no ha tenido reparo en explicar que sí, que en su faceta amorosa se fija en hombres más jóvenes que ella, pues los de su edad o mayores siempre ha parecido que se sentían intimidados ante su presencia. Además, la autora de ‘Believe’ no ha dudado en reconocer que tampoco le queda otra alternativa, pues los hombres de su edad que le podrían interesar “ahora están todos muertos”, mientras que los jóvenes no tienen miedo en acercarse a ella, cuenta.