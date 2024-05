La tendencia de casarse a los 50: "Se ve como un modo de formalizar tras la estabilidad"

Para ella firmar un papel no representaba más, pero sí entendió que a ambos les daría más tranquilidad. “Ernesto ha pasado un cáncer y tuvo mucho miedo, así que creo que él piensa más que yo en la muerte y quiere ayudarme para que me quede protegida con la paga por viudedad cuando fallezca, sumando otras ayudas fiscales ”, afirma.

Respecto al evento, responde que no se lo plantean como si tuviesen 20 años, sino que saben que tener la edad que tienen representa ser más coherentes con todo y aunque están ilusionados, quieren ir acorde a sus posibilidades económicas. “A nuestra edad no estás muerto ni de cabeza, ni de corazón, ni pasionalmente, pero piensas antes las cosas, no te lanzas a lo tonto, incluso prefiero que se haya enamorado de mí por quién soy no por mi atractivo”, sostiene.