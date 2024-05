Jennifer López y Ben Affleck, en terapia de pareja: ¿funciona o es retrasar lo inevitable?

Ben Affleck y Jennifer López no han sido fotografiados junto desde hace 47 días, mientras los rumores de crisis no hacen más que crecer.

En su consulta, ha visto todo tipo de escenarios. Uno frecuente tiene que ver con disolver la relación: "A veces vienen no porque quieran seguir, sino porque quieren divorciarse , pero quieren hacerlo de manera armónica. En mi caso, he asistido a bastantes terapias de divorcio con parejas que quieren romper de manera sana".

Para la psicóloga, la terapia puede ser beneficiosa dependiendo del tipo de conflicto que asole a la pareja. "Hay tres tipos de crisis. Están las crisis evolutivas, a los cinco o a los diez años. Ocurren porque, sencillamente, cambiamos. Estas crisis, normalmente, se solucionan. Luego están las crisis estructurales: por ejemplo, 'yo quiero tener un hijo y tú, no' o 'yo quiero casarme y tú, no'. Eso es insuperable. Las crisis estructurales sí que suelen romper la pareja. He visto a mujeres que vienen a los 38 años queriendo ser madres tras estar cinco años en pareja. Él no quiere y el sentimiento de ella es que la están engañando", señala la experta.