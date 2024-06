"La terapia de pareja salvó mi vida": tres casos en los que funcionó hablar los dos con un psicólogo

Gracias a la terapia de pareja se puede abordar aquello que no va del todo bien en la relación. La convicción y las ganas frente al proceso por resolver los conflictos serán determinantes para que todo fluya en la dirección correcta. Si no que se lo digan a Clara, de 56 años, que pasó en pocos meses por varias situaciones complicadas a nivel personal y laboral y se sentía desbordada. “No logré asimilar adecuadamente ciertos imprevistos y ello derivó en ansiedad” , explica antes de admitir que, a consecuencia de su situación, su marido se vio solo para afrontar otras muchas cosas y en lugar de sentir su apoyo, tan sólo percibió quejas sobre lo que él se veía obligado a hacer.

El albañil cuenta que hace dos años perdieron a su hijo en un accidente de tráfico y su mujer se hundió psicológicamente. “En lugar de apoyarse en mí, sólo se medicaba y no quería salir de casa ni de la cama. No me quería cerca porque me decía que su vida había terminado", narra Manuel.