Tacaño emocional: el rasgo menos visible de una pareja tóxica

En el mejor caso, pueden parecer personas misteriosas, siempre vigilantes desde la atalaya de su ego. Este tipo de personalidades tienen, incluso, su punto 'cool' cuando no son muy cercanas. Pero, llevadas a la pareja, resultan frustrantes. Esos hombres o mujeres que no terminan de comprometerse y que siempre parecen estar al otro lado de nuestros sentimientos y necesidades no son seres exquisitamente complejos, sino tacaños emocionales.