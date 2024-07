Guía para no terminar separándose al final del verano: "Las vacaciones son una prueba de resistencia"

En temas de pareja, el verano puede suponer una prueba de resistencia para la relación. Las horas de convivencia aumentan y el tiempo no siempre juega a nuestro favor: nos encontramos que en apenas un mes hay que disfrutar y solucionar algunos temas que no han podido abordarse a lo largo del año. Antes de las vacaciones, hay otras pruebas de estrés, sobre todo cuando l os hijos están en edad escolar. Organizar nuevas rutinas que concilien las obligaciones con el ocio pueden suponer una fuente de conflictos.

No somos perfectos, así que es posible que tengamos que mejorar en algo que a nuestra pareja le molesta. Hacerlo sin sentirse culpable por expresar la culpa ni culpabilizar al otro es todo un arte en el que juega mucho el humor y la amabilidad . En vez de "Has vuelto a hacer esto", se trata más bien de "Sé que lo haces lo mejor que puedes, pero siendo un crack lo vas a bordar". Así r econocemos el trabajo de nuestra pareja, expresamos agradecimiento y le animamos a seguir mejorando.

Si no existe ese gesto, basta con un sincero "paremos esto, necesito un respiro". Ese respiro, para los terapeutas de pareja debe ser literal: dar un paseo, quedar con algún amigo o el mero hecho de cambiar de ambiente puede ser suficiente. El objetivo es hacer algo que sea curativo para la persona que se sienta sobrepasada por esas vacaciones que, repentinamente, se han convertido en un infierno. No es necesario invertir mucho tiempo: con solo 20 minutos de tranquilidad solitaria o compartida, podremos retomar el objetivo de un verano, si no feliz, al menos que no acabe en separación.