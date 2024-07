Todas estas parejas comparten el haber sido capaces de superar todo tipo de momentos. Los malos son siempre los más difíciles, pero los buenos también esconden algún r egalo envenenad o cuando no somos conscientes de que esa fase, por ideal que sea, terminará pasando y nos enfrentaremos a momentos menos positivos. La resiliencia es clave en ese punto para poder seguir transitando en la relación. Además de resiliencia, ¿qué otros valores se aplican a las parejas duraderas?

El amor duradero parte de un entorno amable, ese en el que ambos miembros de la pareja comparten los mismos valores. Un estudio publicado en Journal of Politics que analiza a 5.000 matrimonios mostró que el 95% de las parejas que no tienen ideologías políticas parecidas van a acabar separadas, aunque en los primeros estados de la relación, la diferencia ideológica parezca no afectar.