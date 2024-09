José Coronado: "El que llega a 60 y está buscando niñas de 20 o 25 tiene problemas"

José Coronado se ha consolidado como uno de los actores más relevantes del panorama nacional. El actor, que a día de hoy tiene 67 años, acumula a lo largo de sus décadas de trayectoria diversos premios entre los que se cuela un Goya a la mejor interpretación masculina por 'No habrá paz para los malvados'. Sin embargo, su carrera profesional comenzó de forma casual, después de haber acompañado a su novia a sus clases de interpretación.

Durante una charla con la Cadena SER, José ha comenzado explicando su opinión sobre la diferencia de edad en una relación tras afirmar que a medida que se cumplen años, tus gustos cambian: “Tu cerebro te pide más. El que llega con 60 y está buscando niñas de 20 o 25 tiene problemas. Es aburrido y algo ilógico, antinatural. De abusar, no ser consecuente y no evolucionar. Yo creo que uno tiene que ir evolucionando con su edad y cambiando cosas y por supuesto que a mí ahora me gustan mujeres con vida y que puedas compartir”, ha sentenciado.