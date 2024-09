Maribel Verdú y la fiesta en la playa por sus bodas de plata: "Celebrando la vida"

Maribel y Pedro vieron nacer su historia de amor en 1998, cuando ella formaba parte del elenco de la serie en la que compartía rodaje con Luis Merlo, hermano de él. “Estaba haciendo la serie Canguros con él y leyendo un guion en donde había muchos personajes, que había escrito Pedro. Me enamoré de la pelirroja y le dije que quería hacerlo. Me contrataron, lo hice y ahí me enamoré”, desveló la intérprete a Jesús Calleja sobre sus primeros encuentros.