Casarse y encontrar después un nuevo amor: "Hice daño, pero hay cosas que no pueden hacerse bien"

Añade que del modo en que lo miraba y trataba (no como profesional) no lo hacía nadie. “Se interesaba por mi vida y por cómo era y me hizo conectar profundamente”, manifiesta. Al poco de recibir el alta hospitalaria, José María le prometió a Carmen que serían pareja, pero antes quería hablar con su mujer. "Le conté y se lo tomó muy mal. Me dijo que no quería verme más. Al día siguiente saqué mis cosas de casa y me instalé con Carmen. Entiendo que le hice daño, pero sé que hay cosas que no se pueden hacer del modo perfecto porque surgen así", comparte.