En la literatura, la imagen de una esposa adúltera era la de una mujer maltratada por el destino. En el caso del hombre, la experiencia no era la misma: Juanito Santacruz , el protagonista de 'Fortunata y Jacinta', no suscita ninguna simpatía entre los lectores, pero en ningún caso sufría un castigo ejemplar. ¿Funcionan estos estándares de fidelidad e infidelidad , más estrictos con las mujeres, en el mundo de hoy?

"El concepto de infidelidad ha cambiado totalmente. A día de hoy, ya no hay tantas infidelidades emocionales. En el caso de la mujer, es una infidelidad más de tipo sexual. Está con su marido, pero reivindica sus orgasmos. Hay que tener en cuenta que, según datos de la plataforma de citas Ashley Madison, más del 60% de las mujeres finge el orgasmo con sus maridos. Ya no es 'mi marido no me hace caso', sino 'quiero disfrutar del sexo", asegura la psicóloga y terapeuta de pareja Lara Ferreiro.