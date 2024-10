Se trata del segundo divorcio de la abogada del estado . Con López del Hierro se casó en Toledo en 2009 en una ceremonia íntima celebrada en uno de los cigarrales más hermosos de la ciudad. 15 años de convivencia parecen haber desgastado la relación, precipitando el divorcio, algo no tan infrecuente en las segundas uniones. Si echamos un vistazo a nuestro alrededor, divorciarse más de una vez está a la orden del día en algunos entornos. Jennifer López, Brad Pitt y Angelina Jolie o Demi Moore han pasado por el juzgado para casarse y descasarse varias veces.

Volviendo a España, según el INE, en 2023 hubo 76.685 divorcios , un 5,7% menos que en el año anterior. De ese total, un 30% de los divorciados suele volver a casarse, y de ellos alrededor del 50% vuelve a divorciarse. No son bichos raros, aunque en un primer momento los afectados sí pueden sentirse así.

Los segundos matrimonios lo tienen más difícil para perdurar, según la ciencia. Un estudio del National Center for Family and Marriage Research de la Universidad Pública Blowling Green (Ohio, EEUU) mostró si casi el 50% de los primeros matrimonios acaba en divorcio, el porcentaje va creciendo desde el 60% en las segundas y posteriores uniones.

¿Qué razones hay para ello? Según los expertos en relaciones de pareja, hay una tendencia, sobre todo por parte del hombre, a emparejarse rápidamente por razones que no tienen que ver con el amor real, sino con una necesidad de acabar con la soledad y tener una vida más cómoda. Esas uniones por intereses prácticos suelen acabar mal fundamentalmente porque una de las partes se siente instrumentalizada .

Aunque haya razones de peso para que las segundas uniones no prosperen, es inevitable tener cierta sensación de 'bicho raro'. Divorciarse una vez puede tener sentido. ¿Dos? O hay razones graves o se es muy raro . Sin embargo, más que personas extrañas, los que se divorcian por segunda vez suelen acusar mucha más presión que en las primeras uniones. Según los psicólogos del Instituto Gottman, estos son los principales puntos de fricción :

Si todo lo anterior explica por qué un segundo matrimonio no ha salido bien, también hay formas de superar ese fracaso. Lo primero, según los expertos, es darse cuenta de que no hay nada disfuncional en uno, sino que las segundas relaciones implican una serie de peajes que no siempre se pueden superar.