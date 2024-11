Reservarse una noche al mes para ponerse guapos y salir a cenar: “A los 50 sigue siendo necesario sorprenderse”

Reservarse un tiempo en pareja resulta imprescindible como cuentan los profesionales a los que hemos consultado, entre otras cosas, para no caer en la monotonía como decía Shakira: "Lo que un día fue increíble, se volvió rutinario". Tener ratos a solas y planes románticos para dos permitirá mantener la llama encendida . Carla y Ramón lo tienen claro y el atender a los deseos de ambos les permitirá confirmar su proyecto común .

La rutina, las responsabilidades, el trabajo, los hijos, la familia... No es igual afrontar esto a diario que escapar y tener momentos y un espacio de calidad en pareja, donde reforzar vínculos y reconectar a nivel emocional, íntimo y pasional, aunque para muchos parezca bastante improbable por cuestiones biológicas que atañen a hombres y mujeres de esa edad.

Un libro que desmitifica estas ideas es el de Joan Price, ‘Ultimate Guide to Sex After 50’ (La guía definitiva para el sexo después de los 50) (Cleiss, Press, 2015), que permite entender que pese la edad, aunque no se tenga el sexo que se tenía con 20 o 30 años, sí se puede complacer de otros modos a uno mismo y a la pareja. También se señala que, si se abandonan estas prácticas, cada vez habrá menos apetencia.