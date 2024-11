Enamorarse de dos mujeres a la vez: "Me vi en la situación de tener que elegir sin quererlo"

Podemos percibir desesperanza o soledad al no vernos amados o correspondidos, o, inquietud si nos enamoramos de dos personas. Aunque no es algo demasiado habitual, los profesionales apuntan que conviene tener claro el significado de enamoramiento y amor para no confundirlo. A continuación, conocemos a Marco, que pese a estar casado y enamorado, comenzó a tener sentimientos más profundos por otra mujer y tuvo que tomar una firme decisión.