Alejandro Sanz y Candela Márquez hacen oficial su relación con un posado en la antesala de los Latin Grammy

Alejandro Sanz ponía punto y final a su relación con Rachel Valdés el pasado 2023, cuando se cumplían cuatro años desde el comienzo de su historia de amor. Desde entonces, aunque han salido a la luz informaciones que apuntaban a su posible idilio con Mónica Cruz, el artista no había confirmado ningún posible romance hasta ahora.

Alejandro y Candela han optado por ponerse frente a las cámaras de los medios presentes en la antesala de los Grammy Latinos . En su llegada al Miami Beach Convention Center, donde tuvo lugar la 'Gala Persona del Año' en la que Carlos Vives recibió un homenaje a su carrera, la pareja no dudó en dejarse ver sonriente y en actitud cómplice . Para la ocasión, la valenciana escogía un vestido blanco de escote corazón, con las piernas al descubierto y sandalias, dando especial protagonismo a su largo cabello rizado. Él, en su caso, lució un traje de corte clásico, con camisa blanca y pajarita negra.

Los dos anteriores, sin embargo, no posaron solos si no que lo hicieron en compañía de Manuela, la hija del artista con Jaydy Michel, dejando así evidencia de la gran conexión que existe entre todos ellos. La diseñadora, a diferencia de la novia de su padre, apostó por un look de encaje negro.