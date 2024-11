El éxito de seguir quedando con el grupo de amigas a los 50: "Es un espacio propio más allá de la pareja"

Comenta que en cualquier etapa ha podido salir con las madres del colegio de sus hijos, con compañeras del gimnasio, del trabajo. Su marido, por su parte, no sale tanto con sus amigos, pero sí a algunas cenas o determinados eventos. De la Cuesta aclara que para ella resulta natural y sano compartir tiempo con amigos fuera de la pareja y lo echaría de menos si no pudiese hacerlo. "No concibo no disponer de esa parcela para cada uno. Hay tiempo para todo y se puede disfrutar de igual modo", sostiene.