“El amor no consiste en mirarse el uno al otro, sino en mirar hacia afuera en la misma dirección”, dice el escritor Antoine de Saint-Exupéry, en ‘Vuelo nocturno’. Hada, que se encuentra en una relación consensuada con dos personas, destaca en nuestra conversación la generosidad que existe entre ellos. Seguidamente, abordamos más en profundidad, además con una experta, el término ' trieja .

Hada Mantium (42 años) es una coach y terapeuta emocional que se dedica profesionalmente a orientar a quienes se inician en la no monogamia ; asimismo, es usuaria de Wyylde. Se encuentra en una relación con otros dos hombres : con el primero convive y llevan 21 años casados, y con el segundo, año y medio. Están todo el tiempo posible juntos, aunque sin opción de formalizar su estado legalmente.

Tienen hijos, pero es un tema del que prefiere no dar datos. "Los tres nos entendemos como personas libres que deciden estar juntas porque así suman. Yo soy el vértice de la relación y los dos chicos se relacionan conmigo, pero no hay vínculo entre ellos. Con mi primera pareja no nos hemos sentido atados jamás, y fruto de este concepto hemos encontrado en nuestro camino otras personas de las que nos hemos enamorado", comenta.