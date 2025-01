¿Cuál es la decisión más difícil de tomar en la vida? La respuesta de un billonario de 93 años

Tiene 93 años y es billonario. La suya podría considerarse una vida de éxito, considerando que una buena existencia consiste en tener unas buenas finanzas y una salud aceptable. Pero para este experimentado hombre, el éxito no va ligado a lo económico, sino a lo sentimental. En su opinión, las decisiones más difíciles no tienen que ver con decidir cuánto se invierte y en dónde. Arruinarse una o más veces no es importante, como tampoco lo es recibir una gran suma de dinero.¿Cuál es la decisión que realmente compromete nuestra existencia?