El ‘toliamor’ en la edad madura: "No es tan difícil aceptar si quieres al otro"

Ella expresa que los dos eran bastante inseguros y en ocasiones, en el pasado, habían potenciado actitudes acaparadoras con sus parejas por miedo a quedarse solos . “Los dos teníamos temor a fallar, a no ser suficiente en nuestras relaciones e infundíamos malestar en los otros hasta que la situación era insostenible. Entre nosotros llegamos a un punto de controlarnos constantemente . Yo hacía con él lo que no quería que me hiciese a mí", revela.

Añade que detesta clasificar, pero sabe que su relación ahora mismo es más sana. Han ido a terapia y han estado un tiempo separados aplicándose en aquello que les impedía avanzar juntos y bien. “Somos pareja, pero lo que ya no vamos a hacer es mandar en los sentimientos del otro y cuando quieres de una forma pura, no es tan difícil. Creo que también ayuda el ‘ojos que no ven corazón que no siente", opina.