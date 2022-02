Amantes hasta el final: el fenómeno de los infieles que se aman de por vida sin dejar a sus parejas

"Yo no puedo comprender cómo se puede querer dos mujeres a la vez y no estar loco". Con esta letra y el quejío de Diego El Cigala , Mariano, apodado El Molinero, debió de preguntar eso mismo a su corazón hasta el último día de su vida. Recientemente, moría en un pequeño pueblo extremeño Conchi, su amante durante casi seis décadas. Tenía 82 años y era la última superviviente de un triángulo amoroso que resistió habladurías, disputas, recriminaciones por parte de los hijos, enfermedad y vejez. Cuando ella llegó a la vida de Mariano, este ya tenía esposa e hijos. A pesar de todo, se amaron. Él amó también a su esposa y permaneció junto a ella hasta que murió, en 2014, con 83 años. Ese día ambas mujeres velaron al amado sin cruzar una mirada .

" Una es el amor sagrado. Compañera de mi vida y esposa y madre a la vez . Y la otra es el amor vivido, complemento de mi alma al que no renunciaré". Nunca habría encontrado este hombre palabras más acertadas que las de El Cigala para describir su situación. Y para rematar el chismorreo común que despertó a su paso Mariano por su gran secreto a voces, el pueblo debería continuar: "Cómo las puedes amar tan tranquilamente".

Nacieron en una época sin divorcios y de gran represión que obligaba a vivir a la sombra un nuevo enamoramiento o una pasión infiel, pero al mismo rojo vivo que ahora. Como era de suponer, a veces acabaron tan sólidos y duraderos como los oficiales . La aplicación virtual de encuentros extraconyugales Gleeden no existía entonces, ni mucho menos, pero, si les hubiesen preguntado, habrían respondido igual que lo hacen hoy casi la mitad de sus usuarios: una canita al aire aporta alegría de vivir y un sentimiento de libertad . Para casi un tercio, la infidelidad fortalece el matrimonio.

La socióloga Marie-Carmen García dice en su libro 'Amours clandestines' que más que responder a una situación de crisis matrimonial, la infidelidad se erige como un "modo de vida ordinario" . Otra cosa es qué expectativas tiene cada uno con respecto a la relación. Después de entrevistar a numerosas parejas, la autora observó una asimetría que se repite con frecuencia , Cuando la amante es mujer, la perspectiva de la separación permite vivirlo como una historia de amor romántico. Ella es la elegida, el verdadero amor; la esposa, un error que él revertirá cuando se separe . A medida que transcurre el tiempo, empieza a ser consciente de que no abandonará a la esposa. En sus encuestas, García comprobó que al hombre le cuesta renunciar al crecimiento de sus hijos o a su rol de esposo protector.

Una de las historias de amor infiel más lacerante e interminable fue la de Katharine Hepburn con Spencer Tracy. Casado desde los 23 años, el actor siempre se sintió forzado a continuar en su matrimonio debido a su credo católico y por respeto a uno de sus hijos, que nació con sordera y necesitó especial atención. Pura fachada. Cuando se conocieron, en 1942, en los platós de la Metro Goldwyn Mayer, saltaron chispas y a partir de ese momento iniciaron una relación silenciada por la prensa durante 25 años. La actriz cuidó a Spencer y soportó sus demonios, su alcoholismo y los deslices con otras mujeres. Él murió con 67 años y ella con 96, 35 años después. Ya anciana, Katharine seguía ensalzando su pasión: "He tenido suerte, he amado y he sido amada".