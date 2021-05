Los detalles de la separación

¿Cómo se repartirá el dinero?

Es la gran incógnita que sobrevuela en torno a la cuestión. "Si es un divorcio amistoso, todo depende de la voluntad de las partes. Si no se quieren problemas, lo lógico es que firmen un convenio regulador" , afirma Ocaña a Uppers. Si las pretensiones de algunas de las partes son desorbitadas, deberán acudir al juzgado. "Es muy importante saber el régimen económico matrimonial que tuvieran, es decir, los bienes que han tenido a lo largo del matrimonio. En este tipo de matrimonios, es lógico y frecuente que se hayan firmado unas capitulaciones para cambiar el régimen".

¿Qué consecuencias tiene no haber firmado un contrato prenupcial?

En España no es posible cambiar la decisión. "Solo podría modificar si las circunstancias que se tienen en cuenta para tomar medidas han cambiado sustancialmente, si no, no". Hablamos, en este caso, de que la persona empiece un nuevo matrimonio o viva de forma marital con otra persona.