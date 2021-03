Resistencias por parte de la víctima

Atención a las patologías

Los miedos

La ayuda de él: respetar los tiempos

En un caso así no hay recetas mágicas, pero sí un solo ingrediente: amor. "Lo principal es que el hombre sienta mucho amor hacia esa mujer y que no establezca estrategias de coacción, como regalos etc. Tiene que respetar sus tiempos. Si no hay relaciones sexuales al principio, tiene que entenderlo. Tiene que darle su espacio, no tiene que retraumatizarla. Tiene que darle muchísimo cariño y ser empático: que la entienda, que la respete, que la escuche, que la valore. Tiene que conocer todo lo que ella ha vivido, debe empatizar con su experiencia. Y si tiene miedo, tiene que protegerla. También tiene que conocer la sintomatología del maltrato", señala la experta