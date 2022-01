En su libro 'Tell me what you want: the science of sexual desire and how it can help you improve your sex life', publicado en 2018, el psicólogo social y experto en sexualidad Justin Lehmiller estableció cuáles eran las siete fantasías eróticas que más suelen repetirse entre la población. Para ello, realizó una encuesta en la que participaron 4.175 personas de Estados Unidos con edades comprendidas entre los 18 y los 87 años.