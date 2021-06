Llevaban semanas siendo los protagonistas de la prensa del corazón. Y ahora, al fin, Jennifer López y Ben Affleck han sido captados en plena cita dándose amor. Su historia se remonta a hace 20 años. Estuvieron juntos durante dos años y a punto de llegar al altar. Hoy, un beso confirma el regreso de la pareja. ¿Son los únicos que se dan segundas oportunidades? Hay decenas de parejas que se reencuentran con sus ex, saltan chispas y aún siguen juntos. En otros, sin embargo, se divorcian una y otra vez para romper definitivamente a los pocos años. Ya se sabe: donde hubo llamas, siempre quedan brasas. En el video te mostramos algunas de esas parejas de famosos de ida y vuelta. Dale al play.

Pero volver con un ex no es algo exclusivo de las celebrities. Un estudio señala que el 95% de las personas fantasea con un ex. Puede funcionar como afrodisiaco para animar la libido que tiende a decaer con los años. Ahora bien, una cosa es la fantasía y otra bien distinta la realidad. Una cosa es el pensamiento y otra pasar a la acción. ¿Puede llegar a cumplirse? Cuidado con lo que se desea.