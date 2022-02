Juan del Val, Will Smith y otros famosos que han confesado tener matrimonios abiertos

En 2021, durante una entrevista para el número de noviembre de la popular revista QQ, Will Smith, el famosísimo actor protagonista de El Príncipe de Bel-Air y Soy Leyenda, reveló que su matrimonio con la también actriz Jada Pinkett Smith, a la que recientemente hemos podido ver en la nueva entrega de Matrix, no era monógamo, sino abierto.

Un ejemplo procedente también de Hollywood es el de Scarlett Johansson y Colin Jost. Durante una entrevista con Playboy, la actriz protagonista de Lost in Translation, que anteriormente había estado casada en dos ocasiones, primero con Ryan Reynolds y después con el publicista Romain Dauriac, reveló que no creía que la monogamia fuese algo natural. “Pueden criticarme con esto, pero creo que mantener la monogamia requiere mucho trabajo y este hecho demuestra que no es algo natural”, explicó. “Yo la he practicado, pero creo que va en contra de nuestros instintos”.