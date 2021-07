El caso de Juana y Eduardo es algo distinto. Se han jubilado con apenas tres meses de diferencia y el balance hasta ahora va por días. Para Juana, la última en retirarse, "al fin tengo tiempo para hacer mis cosas. Por primera vez en muchos años, el despertador no suena a las 7 de lunes a viernes". Eduardo vive su jubilación de otra manera: "Es cierto que tengo mucho tiempo. Demasiado. Juana quiere hacer un montón de cosas, y yo, la verdad, no tengo tantas ganas. Hay tiempo, no hay que hacerlo todo hoy", explica al teléfono desde su segunda residencia, a la que ya van cuando quieren, sin tener que esperar a vacaciones o fines de semana.