Os queréis, habéis construido una forma de vida en común, quizá una familia. Ya no hay mariposas en el estómago. Tampoco las echas de menos, pero sí necesitas sentir que os une un vínculo profundo y verdadero. Eso que pides puedes conseguirlo si aprendes a reconectar con tu pareja, algo que ves difícil porque últimamente no dejáis de discutir. No te agobies, puedes revertir la situación poniendo en marcha algunas de estas pautas.